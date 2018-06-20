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أخبار البلد

الإثنين.. انطلاق امتحانات طلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:10 ص
صدى البلد
مجدى ابراهيم و مي شاهين
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة جدول امتحانات التحرير العلمي دور يونيو 2018، لطلاب الدراسات العليا المتقدمين للحصول على الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه، تحت إشراف الدكتور أحمد الشربيني، عميد الكلية، والدكتور جمال عبد السميع الشاذلي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتنطلق الامتحانات بقسم اللغة العربية يوم الأثنين 25 يونيو الجاري، وأقسام اللغات الشرقية "الفارسية أو العبرية أو التركية، أو الحبشية أو السريانية"، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الأسبانية، اللغة اليابانية، اللغة الصينية، اللغة الإيطالية. يوم الثلاثاء الموافق 26 يونيو الجاري.

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