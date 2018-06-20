ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

نصائح لاستعادة صحتك ورشاقتك بعد رمضان بدون مجهود

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كشف الدكتور خالد يوسف، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، عن مجموعة عادات غذائية لإستعادة الرشاقة بعد شهر رمضان بدون مجهود، وعرضها كالتالي:

1- اتباع عادات الأكل الصحية وتنظيم وجبات الطعام حتى ينتقل الجهاز الهضمى تدريجيا ويؤهل لإستقبال كميات كبيرة من الطعام مرة أخرى 

2. تقليل السعرات الحرارية يمنح الجسم الكثير من الطاقة لأن الكم الفائض من الطعام دفعة واحدة سيشعرك بالخمول 

3. يجب عدم الإفراط فى تناول البروتينات لضبط معدل السكر فى الدم 

4. احذر الإفراط فى الكافيين لأنه يزيد مستوى التوتُّر في الجسم ويتسبب باضطرابات في النوم 

5. يجب استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة أو المجففة وتناول الكثير من الماء لأنه سيغسل الجسم من السموم

ترشيحاتنا

روسيا تهزم مصر بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ 16 في المونديال .. فيديو وصور

شاهد.. تعليق نادي ليفربول بعد هدف محمد صلاح

تريزيجيه يهدر هدف التقدم لمصر فى شباك روسيا

السخرية والواقعية تسيطران على السوشيال ميديا بعد هزيمة مصر من روسيا

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

مدير منتخب مصر ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني

سيدة روسية تخلد فوز منتخبها على السعودية بطريقتها الخاصة

كوبر يرحل عن منتخب مصر بعد خسارة روسيا

أمير طعيمة يرد على منتقدي أحمد فتحي برسالة نارية

هنيدي ساخرا من هدف روسيا: العقدة اتفكت وجبنا جون في نفسنا

صدى البلد يحذر موقعي رصد والعربي من فبركة الفيديوهات

شاهد.. لحظة خروج جماهير مصر وروسيا من استاد كريستوفسكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو
حسام حسن: الجيل الحالي من لاعبي المنتخب أمامه فرصة.. فيديو
تعليق ناري من حسام حسن على أداء كوبر في مباراة مصر وروسيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟