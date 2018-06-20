نصائح لاستعادة صحتك ورشاقتك بعد رمضان بدون مجهود

كشف الدكتور خالد يوسف، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، عن مجموعة عادات غذائية لإستعادة الرشاقة بعد شهر رمضان بدون مجهود، وعرضها كالتالي:





1- اتباع عادات الأكل الصحية وتنظيم وجبات الطعام حتى ينتقل الجهاز الهضمى تدريجيا ويؤهل لإستقبال كميات كبيرة من الطعام مرة أخرى





2. تقليل السعرات الحرارية يمنح الجسم الكثير من الطاقة لأن الكم الفائض من الطعام دفعة واحدة سيشعرك بالخمول





3. يجب عدم الإفراط فى تناول البروتينات لضبط معدل السكر فى الدم





4. احذر الإفراط فى الكافيين لأنه يزيد مستوى التوتُّر في الجسم ويتسبب باضطرابات في النوم



