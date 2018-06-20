كوبر: محمد صلاح لاعب كبير.. وربع ساعة سبب الخسارة أمام روسيا

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لكرة القدم إن فريقه قدم ربع ساعة سيئة في بداية الشوط الثاني أمام روسيا والتي شهدت ارتكاب أخطاء دفاعية تسببت في دخول مرماه ثلاثة أهداف.





وقال كوبر - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية بعد المباراة التي انتهت بفوز روسيا (3-1) - " أعتقد أننا قدمنا شوطًا أول كبيرًا ولكني اعتقد أنه في مباراة من 92 دقيقة قدمنا بين 10 و15 دقيقة سيئة وكان ذلك السبب في الخسارة، في بعض المرات لم يحالفنا الحظ في أن تدخل الكرة مرمى المنافس".





وردًا على سؤال عما إذا كانت الهزيمة في أول مباراتين يعد فشلًا وما إذا كان يجب أن يستقيل من تدريب المنتخب المصري، قال كوبر إن استمراره "لا يتوقف عليه فقط".."لو لم يكونوا سعداء بما أفعله فأنا أول من يرحل بلا شك. اعتقد أنه لا يزال علينا أن نلعب مباراة أخرى، والفرص ضئيلة للغاية، ولكن يجب الانتظار للحظة الأخيرة".





وعن نجم ليفربول محمد صلاح الذي شارك اليوم في المباراة من بدايتها، قال "اليوم كان في حالة جيدة، لقد رأينا ذلك، لا أحد يمكن أن يجادل في أهميته. ولكن يجب أن يكون هناك فريق خلف لاعب كبير .. ربما غاب عنا الحسم، ولكن علي أن أقر بالمجهود الذي تحقق بعد غياب مصر 28 عامًا عن المونديال".



