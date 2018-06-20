التعليم تضبط 66 غشاشًا في لجان الثانوية العامة منذ بدء الامتحانات.. صدى البلد ينشر كواليس الحالات المضبوطة وتفاصيل العقوبات المطبقة

طالبة تحاول الهروب بكراسة الامتحان بالقليوبية عقب انتهاء امتحان الإحصاء

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج حاول أداء امتحان اللغة الاجنبية الأولى بدلًا من الطالب الاصلي

ضبط طالب في سوهاج خلال محاولة الغش بسماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء امتحان الفيزياء





أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن إجمالي حالات الغش والمخالفات التي تم ضبطها بلجان الثانوية العامة منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة حتى الان وصل إلى 66 حالة غش وحيازة موبايل وتصوير امتحان.





أوضح حجازي أنه خلال امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية ، شهدت لجنة (628) بمدرسة عبد المنعم رياض ث. بنين بمحافظة المنوفية ، ضبط الطلاب (أ.ي.أ)، و(ع.أ.م.ر)، (ك.ط.ع.أ) أثناء محاولتهم القيام بالغش عن طريق الموبايل، كما تم ضبط الطالب (ع.ا.خ.ج) خلال استخدام ساعة يد تكنولوجية حديثة في محاولة للغش ، وتم ضبط الطالب (م.أ.ع.أ) ، كما تم ضبط الطلاب (أ. ص)، و(أ.ش)، و(أ.ك)، (أ.م) أثناء محاولتهم الغش باستخدام الموبايل باللجنة رقم (476) بمدرسة ببا الإعدادية الحديثة بنين ببني سويف، و تم ضبط طالب بإحدي مدارس إدارة الوايلي التعليمية بالقاهرة ، بنشر أحد أجزاء كراسة امتحان التربية الدينية بعد مضي نصف الوقت.





وأضاف حجازي أنه خلال امتحاني الاقتصاد والاحصاء ، شهدت لجنة (1975) بمدرسة محمد فريد الإعدادية بنين بسوهاج ضبط الطالب (م. ن. ق.م) الذي قام بنشر بعض أسئلة كراسة الامتحان في مادة الاقتصاد على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وفي لجنة (2012) بمدرسة الشيخ أحمد رضوان للتعليم الأساسي بسوهاج تم ضبط الطلاب: (م.ع.ف.ح)، و(م.م.ط.م)، و(ع.ا.و.ح) والذين قاموا بنشر بعض أسئلة كراسة الامتحان في مادة الاقتصاد على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.





وفي لجنة (403) بمدرسة الندى للتعليم الأساسي بالجيزة تم ضبط الطالب: (م.غ.ع.أ.ع) والذي قام بنشر بعض أسئلة كراسة الامتحان في مادة الإحصاء على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وفي اللجنة رقم (89) بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بالقاهرة تم ضبط الطالب: (ف.ي.ف) والذي قام بنشر بعض أسئلة كراسة الامتحان في مادة الإحصاء على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وفي لجنة (2010) بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية المشتركة بسوهاج تم ضبط الطالبين: (أ.أ.د.أ)، و(ح.ك.هـ.ع) الذين قاما بنشر بعض أسئلة كراسة الامتحان في مادة الاقتصاد على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك





أكد حجازي أنه تم تم ضبط الطالبة (أ.م.ص.ا) بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بالقليوبية أثناء قيامها بالهروب بكراسة الامتحان عقب انتهاء مادة الإحصاء، حيث تم ضبط الطالبة والتحفظ على كراسة الامتحان وإحالة الموضوع للتحقيق .





وأوضح حجازي أنه خلال امتحان اللغة الاجنبية الثانية، شهدت لجنة (260) بمقر مدرسة زهراء حلوان الإعدادية للبنين التابعة بالقاهرة، حيث تم ضبط الطالب (أ.ع.م.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، وفي لجنة (461) بمدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية ببني سويف ، حيث تم ضبط الطالب (م.ج.س.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".





وفي لجنة (1344) بمدرسة الشهيد عودة الثانوية للبنين بالدقهلية تم ضبط الطالب (م.هـ.أ.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة امتحان اللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وفي لجنة (1152) بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية للبنين بكفر الشيخ حيث تم ضبط الطالب (أ.ع.أ.أ.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، وفي لجنة (195) بمدرسة المشير أحمد إسماعيل الرسمية للغات بالقاهرة تم ضبط الطالب (ع.أ.أ.م.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة اللغة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، وفي لجنة (1527) بمدرسة ههيا الثانوية للبنين بالشرقية تم ضبط الطالب (م.ف.ح.س.أ) خلال محاولة الغش من خلال الموبايل أثناء امتحان اللغة الفرنسية .





وقال حجازي أنه في لجنة (1530) بمدرسة بليغ الإعدادية للبنين بالشرقية تم ضبط الطالب (أ.م.م.أ) خلال محاولة الغش بالموبايل أثناء امتحان اللغة الفرنسية ، وفي لجنة (1803) بمدرسة المنيا الثانوية للبنين بالمنيا تم ضبط الطالب (ح.ك.ع.أ) خلال محاولة الغش بالموبايل أثناء امتحان اللغة الفرنسية، وشهدت لجنة (1308) بمدرسة طه حسين الثانوية للبنين بالدقهلية تم ضبط الطالب (أ.أ.م.أ) خلال محاولة الغش بسماعة بلوتوث أثناء امتحان اللغة الفرنسية ، وشهدت لجنة (1944) بمدرسة الجهاد الابتدائية بأسيوط قيام الطالب (أ.م.م) بتمزيق كراسة الامتحان الخاصة به في مادة اللغة الفرنسية، وفي لجنة (2053) بمدرسة قوص الثانوية للبنين بقنا تم ضبط الطالب (أ.أ.م.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان في مادة التربية الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، وفي لجنة (1335) بمدرسة بلقاس الثانوية للبنين بالدقهلية تم ضبط الطالب (أ.ع.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة امتحان التربية الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" .





وأشار حجازي إلى أنه خلال امتحان الجبر والهندسة الفراغية : شهدت لجنة (1534) بمدرسة أبو كبير الثانوية للبنين بالشرقية ، ضبط الطالب (أ.م.أ.ف) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، وفي لجنة (2004) بمدرسة السيد محمود الشريف للتعليم الأساسي بسوهاج تم ضبط الطالب (م.ح.أ.ع.أ) خلال محاولة الغش بإستخدام كارت فيزا وجهاز موبايل أثناء الامتحان ، وفي لجنة (1501) بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة بالشرقية، تم ضبط الطالب (ح.س.م.أ) خلال محاولة الغش بسماعة بلوتوث تم زرعها داخل أذنه اثناء انعقاد الامتحان ، وفي لجنة (1657) بمدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بشمال سيناء تم ضبط الطالب (أ.م.س) خلال محاولة الغشعن طريق تطبيق "الواتس آب" أثناء انعقاد الامتحان ، وفي لجنة (1975) بمدرسة محمد فريد الإعدادية للبنين بسوهاج تم ضبط الطالب (م.ص.ر.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".





وخلال امتحان اللغة الاجنبية الاولى، شهدت لجنة (1127) بمدرسة الاتحاد العربي الحديثة بكفر الشيخ ضبط الطالب (م.ح.م.ح) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، كما تم بذات اللجنة ضبط الطالب (م.س.ع.أ.ب) وبحوزته موبايل محمل عليه أسئلة وإجابات تخص المادة داخل دورة المياة، وفي لجنة (1331) بمدرسة بطرة الثانوية المشتركة بالدقهلية تم ضبط الطالب (أ.أ.إ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وفي لجنة (903) بمدرسة طه حسين الثانوية للبنات بالإسكندرية ، تم ضبط الطالبة (إ.م.إ) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، وفي لجنة (99) بمدرسة المستقبل الإعدادية ص للبنات بالقاهرة تم ضبط الطالب (م.م.س.ب) خلال محاولة الغش بسماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان.





وفي لجنة (1595) بمدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات بالشرقية تم ضبط الطالبة (د.س.ع.أ) خلال محاولة الغش باستخدام الموبايل وتلقي إجابات عليه ، وفي لجنة (481) بمدرسة الشهيد خالد مصطفى ب. بنات ببني سويف تم ضبط الطالب (أ.م.ي) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وفي لجنة (1876) بمدرسة دير مواس الثانوية التجارية بالمنيا تم ضبط الطالب (ن.أ.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، وفي لجنة (1902) بمدرسة ديروط الثانوية للبنين بأسيوط تم ضبط الطالب (ح.ز.ع) خلال محاولة الغش عبر تطبيق "الواتس آب" ، وفي لجنة رقم (633) بمدرسة منوف الثانوية الرياضية للبنين بالمنوفية تم ضبط الطالب (م.م.أ) خلال محاولته الغش بسماعة بلوتوث ، وفي لجنة (387) بمدرسة الشيخ زايد الرسمية للغات بالجيزة تم ضبط الطالبة (هـ.م.ر) خلال محاولة الغش بسماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان ، وفي لجنة (1821) بمدرسة العدوة الثانوية المشتركة بالمنيا تم ضبط الطالبتين (أ.ع.م)، (أ.ج.ع) خلال محاولة الغش بسماعة بلوتوث وجهاز موبايل أثناء انعقاد الامتحان





وفي لجنة (2007) بمدرسة ساقلته الثانوية للبنين بسوهاج ، تم ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته أداء الامتحان بدلًا من الطالب (م.أ.م) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وفي لجنة (1980) بمدرسة المراغة الثانوية الجديدة بسوهاج ، تم ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته أداء الامتحان بدلًا من الطالب (م.ع.م.أ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة





وقال حجازي أنه خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ ، شهدت لجنة رقم (2032) بمدرسة سمهود الابتدائية الحديثة بقنا ضبط الطالبة (أ.ر.م) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة امتحان الفيزياء على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وفي لجنة (856) بمدرسة النهضة النوبية الإعدادية للبنين بالإسكندرية تم ضبط الطالب (ي.م.م) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة امتحان التاريخ على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وفي لجنة (504) بمدرسة الشهيدة منة الله ت.أ مجمع الحواتم للتعليم الأساسي سابقًا بالفيوم تم ضبط الطالب (ع.هـ.م) خلال قيامه بالغش باستخدام موبايل محمل عليه المنهج الدراسي لمادة الفيزياء ، وفي لجنة (1994) بمدرسة مؤسسة البلينا الابتدائية المشتركة بسوهاج تم ضبط الطالب (م.ح.ع) خلال محاولة الغش بسماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان





وفي اللجنة رقم (1663) بمقر مدرسة بئر العبد الثانوية بنات التابعة لإدارة بئر العبد التعليمية بمحافظة شمال سيناء حيث تم ضبط الطالبة (م.س.ع) بحوزتها جهاز هاتف محمول مغلق إثناء انعقاد الامتحان ، وفي لجنة (1540) بمدرسة كفر صقر الجديدة للتعليم الأساسي بالشرقية تم ضبط الطالب (م.ط.ع) أثناء محاولته للغش بفيزا كارت، وفي لجنة (530) بمدرسة الشهيد محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة ث بنين بالفيوم تم ضبط الطالب (م.م.ع) وبحوزته موبايل مغلق ، وفي لجنة (1006) بمدرسة شبراخيت الابتدائية بالبحيرة ، تم ضبط الطالب (أ.ع.م) أثناء محاولته الغش بالموبايل





وفي لجنة (1083) بمدرسة الأقباط الإعدادية بنات بالغربية تم ضبط الطالب (م.أ.ب) خلال محاولته الغش بالموبايل ، وفي لجنة (1137) بمدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات القديمة بكفر الشيخ تم ضبط الطالبة (ي.ح.م) خلال قيامها بالغش بالموبايل في الفيزياء ، وفي لجنة (1152) بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري ث. بنين بكفر الشيخ تم ضبط عدد (5) طلاب وهم (أ.ع.أ)، (أ.م.أ)، (أ.م.أ)، (أ.ع.م)، (أ.ع.ر) خلال قيامهم بمحاولة الغش بالموبايل في الفيزياء .





وكشف حجازي ، عن العقوبات التي يتم تطبيقها على الطلاب الذين يتم ضبطهم يوميًا في لجان الامتحان بسبب "الغش أو حيازة الموبايل أو تصوير الامتحان"، حيث قال أن الطالب الذي يتم ضبطه بتهمة حيازة موبايل حتى لو كان مغلقًا يتم معاقبته بالحرمان من امتحان المادة التي تم ضبطه وبحيازته الموبايل في امتحانها.



