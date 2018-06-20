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كأس العالم

شاهد.. أبرز مكاسب كأس العالم من وجهة نظر شوبير

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
منار نور
أشاد الإعلامى أحمد شوبير بأداء أحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد تألقه فى مباريات كأس العالم على الرغم من الهزيمة فى مباراة اليوم أمام روسيا.

وقال "شوبير" من خلال حسابه الرسمى تويتر: "محمد الشناوي من أبرز مكاسب مصر في كأس العالم مع كامل التقدير للحضري".

وأضاف فى تويتة أخرى: "مروان محسن وتريزيجيه من أبرز نجوم مصر أمام روسيا وصلاح قدم مستوى ممتازًا".

كان منتخب روسيا قد تغلب على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.

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