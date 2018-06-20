شاهد.. أبرز مكاسب كأس العالم من وجهة نظر شوبير

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بأداء أحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد تألقه فى مباريات كأس العالم على الرغم من الهزيمة فى مباراة اليوم أمام روسيا.





وقال "شوبير" من خلال حسابه الرسمى تويتر: "محمد الشناوي من أبرز مكاسب مصر في كأس العالم مع كامل التقدير للحضري".





وأضاف فى تويتة أخرى: "مروان محسن وتريزيجيه من أبرز نجوم مصر أمام روسيا وصلاح قدم مستوى ممتازًا".



