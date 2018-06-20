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فن

محمود العسيلي عن مباراة مصر وروسيا: «مش لازم ندبح اللاعيبة»

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:34 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أشاد المطرب محمود العسيلي بأداء لاعبي المنتخب المصري الرجولي بالمونديال، رغم خسارته أمام روسيا في مباراة اليوم ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم.

وغرد العسيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "‏‏حرقوا دمنا .. اه كانوا هيجيبولنا جلطة .. دي حقيقة، بس دا منتخبنا اللي وصلنا كأس العالم وبجد كان في عدم توفيق رهيب .. ،عايزين تدبحوا كوبر اتفضلوا بس مش لازم ندبح اللاعبية اللي كانوا رجالة لآخر لحظة ولسه في ماتش مهم و هو ماتش السعودية".

وتابع في تغريدة أخرى قائلاً: "محمد صلاح هتفضل فخر مصر وإحنا وراك لحد جائزة أحسن لاعب في العالم ولو حد هاجمك عشان انت بجد كبير اوي اوي و المسؤلية عليك كبيرة، هتفضل ‎حلم الـ 100 مليون".

تغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم، على حساب المنتخب المصري.

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