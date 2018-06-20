شوبير: هدف روسيا الثاني في منتخب مصر دمه تقيل.. فيديو

قال أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر السابق في مونديال 90، إن الحارس الدولي محمد الشناوي يتحمل جزءًا من أهداف روسيا في شباك الفراعنة.





وفاز المنتخب الروسي على نظيره المصري بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال روسيا.





وقال أحمد شوبير، في برنامجه "مع شوبير" عبر قناة "صدى البلد" بعد المباراة: "الهدف الثاني لروسيا جاء بين قدمي الشناوي، (دمه تقيل) لحراس المرمى".



