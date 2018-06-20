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كأس العالم

شوبير: هدف روسيا الثاني في منتخب مصر دمه تقيل.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:48 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
محمد رشاد
قال أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر السابق في مونديال 90، إن الحارس الدولي محمد الشناوي يتحمل جزءًا من أهداف روسيا في شباك الفراعنة.

وفاز المنتخب الروسي على نظيره المصري بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه "مع شوبير" عبر قناة "صدى البلد" بعد المباراة: "الهدف الثاني لروسيا جاء بين قدمي الشناوي، (دمه تقيل) لحراس المرمى".

وأضاف: "سرعة الكرة وقرب المسافة صعبت الموقف، لكن الشناوي يتحمل جزءًا منه، هذا الهدف الثاني قضى على آمال منتخب مصر في العودة للمباراة".

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