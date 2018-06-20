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كأس العالم

ظهير منتخب روسيا: نجحنا في الحد من خطورة محمد صلاح

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
قال ظهير أيمن منتخب روسيا ماريو فرنانديس، إن دفاع منتخب بلاده نجح في الحد من خطورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأخطر لاعب في منتخب الفراعنة، و"انتزعنا فوزا في غاية الأهمية"، ووصف مباراة الجولة الثالثة أمام أوروجواي بأنها "صعبة".

وأضاف ظهير أيمن منتخب روسيا، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، ليلة الثلاثاء، عقب انتهاء اللقاء بفوز روسيا على مصر 3-1، "محمد صلاح نجم مصر لاعب عظيم ومن الصعب توقع قراراته في الملعب.. ولكننا نجحنا في مراقبته بشكل جيد، ونحن سعداء بالفوز على منتخب مصر القوي".

وأشار فرنانديس، إلى صعوبة لقاء منتخب بلاده أمام أوروجواي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، وقال "مواجهة أوروجواي ستكون قوية، ولكننا سنحاول الاستعداد لها قدر الإمكان كي نحقق نتيجة طيبة".

وكان المنتخب الروسي قد استهل منافسات المونديال الذي يستضيفه بفوز كبير في الافتتاح على نظيره السعودي بخماسية نظيفة، وحقق اليوم انتصاره الثاني في الجولة التالية على الفريق المصري ليضع قدما في دور ثمن نهائي المونديال.

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