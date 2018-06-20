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أبرز أسباب الشعور بألم الظهر.. احترس بعضها خطير

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين

أسباب عديدة للشعور بألم في الظهر قد تكون مؤشرا للعديد من الأمراض الخطيرة إليك أبرز أسباب ألم الظهر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى ..

-تُعد هشاشة العظام سبباً رئيسياً لشعورك بألم فى الظهر مما يجعلها أكثر عُرضة إلى الكسور تحت الضغط.

-من الممكن أن يكون يسبب ألم الظهر سرطان العمود الفقري فالورم الذي ينشأ على العمود الفقري يضغط على الأعصاب ويسبب ألمًا في الظهر.

-تعد من الأسباب الأخرى التى يجب الوقوف عندها وسبب فى ألم الظهر التهاب في العمود الفقري أو التهاب الحوض أو المثانة.

-يعد الإجهاد أحد أهم الأسباب الرئيسية نتيجة لطريقة الجلوس أو حمل الأشياء بطريقة غير صحية ..

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