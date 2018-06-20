أبرز أسباب الشعور بألم الظهر.. احترس بعضها خطير
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:01 ص
أسباب عديدة للشعور بألم في الظهر قد تكون مؤشرا للعديد من الأمراض الخطيرة إليك أبرز أسباب ألم الظهر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى ..
-تُعد هشاشة العظام سبباً رئيسياً لشعورك بألم فى الظهر مما يجعلها أكثر عُرضة إلى الكسور تحت الضغط.
-من الممكن أن يكون يسبب ألم الظهر سرطان العمود الفقري فالورم الذي ينشأ على العمود الفقري يضغط على الأعصاب ويسبب ألمًا في الظهر.
-تعد من الأسباب الأخرى التى يجب الوقوف عندها وسبب فى ألم الظهر التهاب في العمود الفقري أو التهاب الحوض أو المثانة.
-يعد الإجهاد أحد أهم الأسباب الرئيسية نتيجة لطريقة الجلوس أو حمل الأشياء بطريقة غير صحية ..