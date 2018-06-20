أبرز أسباب الشعور بألم الظهر.. احترس بعضها خطير



أسباب عديدة للشعور بألم في الظهر قد تكون مؤشرا للعديد من الأمراض الخطيرة إليك أبرز أسباب ألم الظهر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى ..



-تُعد هشاشة العظام سبباً رئيسياً لشعورك بألم فى الظهر مما يجعلها أكثر عُرضة إلى الكسور تحت الضغط.



-من الممكن أن يكون يسبب ألم الظهر سرطان العمود الفقري فالورم الذي ينشأ على العمود الفقري يضغط على الأعصاب ويسبب ألمًا في الظهر.



-تعد من الأسباب الأخرى التى يجب الوقوف عندها وسبب فى ألم الظهر التهاب في العمود الفقري أو التهاب الحوض أو المثانة.



-يعد الإجهاد أحد أهم الأسباب الرئيسية نتيجة لطريقة الجلوس أو حمل الأشياء بطريقة غير صحية ..