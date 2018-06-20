شاهد.. لحظة خروج جماهير مصر وروسيا من استاد كريستوفسكي

خرجت جماهير منتخب روسيا والمنتخب الوطني المصري، من استاد كريستوفسكي، بعد هزيمة الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جماهير المنتخب المصري بعد هزيمة فريقهم، بينما سادت حالة من الفرحة العارمة على جماهير المنتخب الروسي بعد فوز منتخبهم للمباراة الثانية على التوالى فى فعاليات كأس العالم.





كان المنتخب الروسي قد تغلب على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.



