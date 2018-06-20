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كأس العالم

مدرب إسبانيا: حذرت اللاعبين من الصلابة الدفاعية لمنتخب إيران

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:20 ص
أ.ش.أ
حذر مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم فرناندو هييرو، من قوة وتنظيم الدفاع لمنتخب إيران، الذي سيواجهه في ثاني جولات مونديال روسيا 2018، مؤكدا أن الفريق الآسيوي "يستقبل أهدافا قليلة" و يتمتع "بقوة بدينة كبيرة".

وقال هييرو -في المؤتمر الصحفي بملعب كازان أرينا نقلته وكالة الأنباء الإسبانية أمس الثلاثاء- إن منتخب إيران "صلب دفاعيا وهجوميا، ولديه مبادئ وأفكار واضحة .. يستقبل أهدافا قليلة، ومنظم بشكل جيد، وهو فريق مقاتل، وقوي جدا على المستوى البدني"، مضيفا "سيصنعون الكثير من الصعوبات والهجمات الخطيرة أمامنا. لقد رأيناهم أمام المغرب ونعرف أن لديهم مبادئ واضحة".

وأشاد هييرو بخبرة وعمل المدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش، قائلا "نحن نعرفه جيدا منذ وقت طويل. لقد شرفت بالتحدث معه سابقا حول كرة القدم، وهو يقوم منذ سنوات بعمل رائع كمدرب للمنتخب الإيراني ولديه خبرة كبيرة من عمله في مانشستر يونايتد وريال مدريد. تربطنا علاقة قوية".

وفي ظل حاجة إسبانيا للفوز وبعدد كبير من الأهداف، طالب هييرو لاعبيه بنسيان المباراة الأولى أمام البرتغال والتركيز على تقديم نفس الأداء الجيد أمام إيران، مشيرا إلى أن فريقه "لديه شعور جيد .. ولكن هذه هي المباراة الثانية في المجموعة، وهي خطيرة ولا يمكننا أن نعيش على ذكرى ما قدمناه".

وأضاف "نحن في وسط موقف معقد من ثلاث مباريات، وهذه النقاط الثلاثة مهمة. ندرك أننا سنواجه صعوبات كثيرة ومباراة شاقة ومنافس معقد، ولكن لدينا الثقة في تقديم ما نعرفه بشكل جيد، ولدينا حلول كثيرة".

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