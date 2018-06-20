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أخبار العالم

الجاسوس الإسرائيلي يعترف: أصبحت عميلاً لإيران لهذا السبب

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:50 ص
جونين سيجيف
جونين سيجيف
حسام رضوان
اعترف جونين سيجيف، وزير الطاقة والبنية الإسرائيلي السابق المتهم بالتجسس لصالح إيران، خلال التحقيقات بأنه تواصل مع إيرانيين لكن بعلم من الموساد الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال سيجيف إنه أخبر قيادات بالموساد فور وجود تواصل بينه وبين الإيرانيين، وأبدى استعدادا للعمل كعميل مزدوج وذلك لرغبته في خدمة الموساد ولتحسين صورته بعد تورطه في عدة جرائم منها تجارة المخدرات.

وأضاف أنه كان ينتظر وصول تعليمات من قيادات الموساد أثناء تواصله مع إيران بعدما عرض خدماته إلا أن الجميع تجاهلها.

وتابع أنه لم يكن ينتوي المساس بأمن إسرائيل، بل حاول مساعدتها عن طريق تواصله مع إيران، لكن أحدا لم يعره انتباها.

ومن الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، في مؤتمر صحفي بطهران وجود علاقة بين بلاده والوزير الإسرائيلي السابق، جونين سيجيف المتهم من قبل "الشاباك" بالتجسس لصالح إيران.

في حين احتفت بعض الصحف الإيرانية بهذه القضية التي اعتبرتها صفعة قوية لإسرائيل وانتصار ساحق للمخابرات الإيرانية.

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