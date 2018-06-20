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كأس العالم

شاهد.. لحظة وقوف جماهير مصر أثناء عزف النشيد الوطني في روسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وقفت جماهير ومشجعو المنتخب المنتخب المصري، لتحية العلم وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، قبيل مباراة المنتخب مع روسيا فى ثانى جولات المجموعة الاولى فى نهائيات كأس العالم والتى أقيمت على استاد كريستوفسكي.

وتغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.

أحرز ثلاثية الدب الروسي أحمد فتحى بالخطأ فى مرماه وتشيرشيف ودزيزيا في حين سجل هدف الفراعنة الوحيد عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء.

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