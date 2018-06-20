شاهد.. لحظة وقوف جماهير مصر أثناء عزف النشيد الوطني في روسيا

وقفت جماهير ومشجعو المنتخب المنتخب المصري، لتحية العلم وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، قبيل مباراة المنتخب مع روسيا فى ثانى جولات المجموعة الاولى فى نهائيات كأس العالم والتى أقيمت على استاد كريستوفسكي.





وتغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.



