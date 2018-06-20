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كأس العالم

ضياء السيد: سقوط المنتخب مع كوبر أمر طبيعي

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، أن "سقوط المنتخب أمام أوروجواي وروسيا في أول جولتين بمرحلة دور المجموعات بالمجموعة الأولى بمونديال روسيا أمر طبيعي بسبب مستوى الفراعنة تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر".

وأضاف السيد": "كرة القدم دائما دفاع وهجوم والمنتخب الوطني مع كوبر يدافع فقط ولا يقدم كرة هجومية لذلك لم أندهش من الخسارة في أول جولتين أمام أوروجواي وروسيا".

وأبدى نجم الأهلي السابق اندهاشه من حديث اتحاد الكرة عن تجديد عقد كوبر قبل المونديال رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن المنتخب لن يحقق نتائج إيجابية في كأس العالم بسبب غياب الفكر الهجومي.

وخسر المنتخب الوطني من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بمونديال روسيا.

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