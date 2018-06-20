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كأس العالم

شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
محمد شحتة
احتفلت جماهير المنتخب الروسي، بفوز فريقهم على المنتخب المصري، فى ثاني جولات المجموعة الأولى فى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وتجمعت الجماهير أمام استاد  كريستوفسكي، وعبروا عن فرحتهم حاملين الأعلام الروسية والتقط بعضهم الصور السيلفي مع أصدقائهم، وهتفوا قائلين "كراسيفا" وتعنى بالروسية الجميلة أو الحلوة.

وتغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.

أحرز ثلاثية الدب الروسي أحمد فتحى بالخطأ فى مرماه وتشيرشيف ودزيزيا في حين سجّل هدف الفراعنة الوحيد عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء.

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