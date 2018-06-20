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كأس العالم

رسمياً.. أرسنال يعلن ثاني صفقاته في الانتقالات الصيفية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:01 ص
شعار نادي أرسنال
شعار نادي أرسنال الإنجليزي
حسام رضوان
أكمل نادي أرسنال الإنجليزي توقيع حارس المرمى الألماني بيرند لينو من باير ليفركوزن، مما جعل مستقبل بيتر تشيك في النادي موضع شك.

وبحسب ما ذكرته قناة "إي إس بي إن" الأمريكية، أعلن النادي عن الصفقة التي بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

ويخوص لينو البالغ من العمر 26 عاما منافسة شرسة لحجز مكان بالتشكيلة الأساسية، حيث يمتلك النادي اللندني الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك، وكذلك الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا، إلا أنه من المرجح استغناء النادي عن خدمات أحد الحارسين.

ارتبط اسم أوسبينا بالانتقال إلى أحد الأندية التركية، بينما زعمت تقارير أخرى أن نادي نابولي الإيطالي يرغب في ضم تشيك على سبيل الإعارة.

في حين ينظر المدرب الجديد يواني إيمري إلى تشيك كحارسه الأول، وأن لينو سيكون الحارس الأول لكن على المدى البعيد.

وقال إيمري في بيان "نحن سعداء للغاية بان بيرند لينو سينضم إلينا، بيرند حارس من ذوي الخبرة والجودة العالية. لقد قدم أفضل أداء لحارس مرمى بانتظام مع ليفركوزن في البوندسليجا على مدى السنوات السبع الماضية. كلنا متحمسون لأن بيرند قد اختار نادي أرسنال لكرة القدم ونتطلع لبدء العمل معه في فترة الإعداد للموسم الجديد".

يعتبر لينو واحدًا من أفضل حراس المرمى في الدوري الألماني خلال المواسم القليلة الماضية وكان جزءًا من المنتخب الألماني الذي فاز بكأس القارات الصيف الماضي. ومع ذلك ، تم استبعاده من تشكيلة المنتخب لكأس العالم من قبل المدرب يواكيم لوف.
رسمياً.. أرسنال يعلن ثاني صفقاته في الانتقالات الصيفية

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