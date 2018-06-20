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طرق فعالة تجنب طفلك مخاطر الألعاب الإلكترونية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:02 ص
الالعاب الإلكترونية
الالعاب الإلكترونية
آية التيجي
قالت الدكتورة شيماء سلامة الباحثة في علم الاجتماع واستشاري تعديل السلوك، أن "انتشار مرض الحرمان البيئي، والذي ينحصر في عدم تفاعل الطفل على ارض الواقع، قد يكون سببه الرئيسي مشاهدة التلفاز والانخراط في الألعاب الإلكترونية، ما يجعل هناك ناقوس خطر يجب أن ينتبه إليه معظم الآباء".

وأفادت سلامة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخباري، أن هناك بعض الحلول التي يجب أن يتخذها الآباء لتجنب أضرار الألعاب الإلكترونية، وتشمل ما يلي:

- عدم لعب الطفل للألعاب الإلكترونية أكثر من نصف ساعة يوميا.
- يجب شد الطفل للألعاب الإلكترونية التي لها أهداف واستفادة كبيرة.
- التعويض عن استخدام الموبايل ببدائل وأنشطة اخرى يفضلها الطفل، مثل الرسم، او عزف الموسيقى، أو حتى ركوب الدراجة.
- تخصيص مرتين في الأسبوع لممارسة الرياضة، والابتعاد عن التلفاز والموبايل.
- الحرص على مشاركة الطفل في المهام المنزلية، وتقديم المساعدة لكل من حوله، والتي تساعده على التركيز.
- يجب الاهتمام بالجزء الحركي للطفل عن طريق تتبع الحبال على الأرض، أو المساعدة في نقل الأشياء الخفيفة من وإلى أماكن أخرى.

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