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محافظات

تعليم أسوان تشكل 7 لجان لتفقد الإدارات التعليمية والمدارس

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:08 ص
صدى البلد
شكرى السيد
قرر الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان تشكيل سبعة لجان من قوافل ضبط الأداء لتفقد دواوين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، على تقوم هذه اللجان برفع تقاريرها لوكيل وزارة التربية والتعليم.

كما قرر تحويل مدير مدرسة المهندس أبو العباس أبا زيد الابتدائية بوادى كركر والعاملين فيها للشئون القانونية بعد أن اكتشف حضور 3 فقط من العاملين فى المدرسة خلال أوقات العمل. 

فيما أشاد الفيومى بانضباط بعض المدارس ، بينما أعطى تعليماته بتحويل جميع المتغيبين بدواوين المديرية والإدارات التعليمية للشئون القانونية لاتخاذ اللازم، وكذلك الحال بالنسبة للمدارس ذات النسبة العالية من المتغيبين. 

وفى السياق ذاته أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خلال بيان أن القوافل مستمرة فى عملها وبشكل مكثف ولن تستثنى أحدًا بما فى ذلك المدارس البعيدة والمترامية الأطراف، مؤكدًا دعمه الكامل للمنضبطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين.

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