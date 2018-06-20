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أخبار العالم

التحالف الدولي: مقتل مسئول بيع النفط والغاز في تنظيم داعش

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقتل المسئول عن بيع النفط والغاز في تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

وذكر التحالف - في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الليلة - أنه قتل زعيم شبكة النفط والغاز أبو خطاب العراقي وثلاثة أعضاء آخرين في التنظيم في مايو الماضي في وادي نهر الفرات الأوسط.

وأوضح أن العراقي كان يدير جني الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية، مؤكدًا أنه بمقتل هؤلاء الأعضاء يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تمويل عملياته في العراق وسوريا.

ولا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على جيوب صغيرة في شرق سوريا، بعد خسارته خلال الأشهر الأخيرة مساحات واسعة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.

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