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أخبار العالم

توجيه تهمة تمجيد الإرهاب لمنفذة الاعتداء في متجر جنوب فرنسا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:32 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
وجه الادعاء الفرنسي، الثلاثاء، تهمة محاولة القتل وتمجيد الإرهاب للمرأة التي جرحت شخصين بألة حادة في متجر بجنوب شرق فرنسا.

وصرح مدعي عام تولون برنار مارشال، بأن القضية "ليست من اختصاص" مكتب النائب العام في باريس الذي يحقق في قضايا الإرهاب.

وكانت المتهمة، التي لم يسبق لها التورط في قضايا عنف أو تطرف، وجدت صعوبة في تبرير تصرفها إلا أن طبيب نفسي أكد أنها مسؤولة عن أفعالها، بحسب مصدر مطلع.

واعتقلت قوات الأمن، الأحد، هذه المرأة وهي فرنسية من مواليد 1994 بعد أن أصابت شخصين بمشرط في متجر بمنطقة "سين-سور-مير" بجنوب فرنسا بينما كانت تهتف "الله أكبر".

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