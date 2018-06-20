ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب الأمريكي ليس مفاجئاً

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
رويترز
عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس الثلاثاء عن استيائه من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، قائلا إنه كان على واشنطن بدلا من ذلك أن تعزز مشاركتها بالنظر إلى عدد الانتهاكات على مستوى العالم.

وقال الأمير زيد في تغريدة على تويتر إن القرار الذي أعلنته في وقت سابق السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي "نبأ مخيب للآمال وليس مفاجئا حقا"، مضيفا أنه "بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم فإن الولايات المتحدة كان عليها أن تعزز (مشاركتها) لا أن تنسحب".

ودعا الأمير زيد في آخر خطاب له أمام المجلس المكون من 47 دولة أمس الاثنين إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء السياسة "غير المناسبة" المتعلقة بفصل الأطفال عن آبائهم المهاجرين الذين لا يحملون وثائق عند الحدود المكسيك لدى محاولتهم دخول الولايات المتحدة.

ترشيحاتنا

عاجل.. انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

كوبر يرحل عن منتخب مصر بعد خسارة روسيا

شاهد.. أحمد فتحي ينهي أسطورة مجدي عبد الغني بهدف في شباك المنتخب

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

حدث نادر وهدف منتظر أبرز اللقطات في سقوط منتخب مصر أمام روسيا

مباراة مصر وروسيا .. محمد صلاح يسجل هدف الفراعنة الأول من ركلة جزاء

كوبر: منتخب روسيا لن يذهب بعيدا في كأس العالم

ليفربول الإنجليزي يحتفل بأول أهداف صلاح في مونديال روسيا

شاهد.. عمرو دياب داخل استاد مباراة مصر وروسيا

شاهد.. لحظة خروج جماهير مصر وروسيا من استاد كريستوفسكي

تعرف على أعراض الإصابة بجفاف العين وتجنب الأخطاء المسببة له

مباراة مصر وروسيا .. دزيزيا يسجل الهدف الثالث فى مرمى الفراعنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو
شوبير: أعلم شخصا باع ذهب زوجته لتشجيع مصر في روسيا.. فيديو
شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟