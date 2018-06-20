مفوض حقوق الإنسان: الانسحاب الأمريكي ليس مفاجئاً

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس الثلاثاء عن استيائه من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، قائلا إنه كان على واشنطن بدلا من ذلك أن تعزز مشاركتها بالنظر إلى عدد الانتهاكات على مستوى العالم.





وقال الأمير زيد في تغريدة على تويتر إن القرار الذي أعلنته في وقت سابق السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي "نبأ مخيب للآمال وليس مفاجئا حقا"، مضيفا أنه "بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في عالم اليوم فإن الولايات المتحدة كان عليها أن تعزز (مشاركتها) لا أن تنسحب".



