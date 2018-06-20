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أخبار العالم

تفاهم بين كوريا الشمالية والصين بشأن نزع الأسلحة النووية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
رويترز
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أن زعيما كوريا الشمالية والصين توصلا إلى تفاهم بشأن قضايا مشتركة كانت موضع بحث في قمة جمعتهما اليوم الثلاثاء وشملت إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إن كيم جونج أون وشي جين بينغ قيما لقاء كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة وتبادلا الآراء بخصوص القضايا المشتركة ومنها رؤيتهما لحل قضية نزع الأسلحة النووية.

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