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كأس العالم

شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
نور عادل
أثار مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ونجم منتخب مصر السابق، الجدل عقب انتهاء مواجهة مصر وروسيا التي شهدت خسارة الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم 2018 بروسيا.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خاصاً بمجدي عبدالغني وهو متواجد بمدرجات ملعب مواجهة مصر وروسيا بسان بطرسبرج عقب المباراة وظهرت عليه علامات فرحة عجيبة بالهزيمة التي تعرّض لها منتخب مصر.

وقال مجدي عبدالغني في الفيديو إن محمد صلاح سيكون هو ثاني لاعب سجّل هدف في كأس العالم بعده هو مجدي عبدالغني وبعد هدفه في مواجهة هولندا بكأس العالم 1990.

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