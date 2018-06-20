كليبر بيبي: رونالدو المتواضع هبة البرتغال

وصف المدافع البرتغالي ونجم نادي بشكتاش التركي، كليبر بيبي، مواطنه وزميله السابق بنادي ريال مدريد الإسباني، كرستيانو رونالد، بأنه "هبة" للمنتخب البرتغالي.





وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، قال بيبي إن أهم شئ بالنسبة للمنتخب هو أن يكون رونالد بحال جيد.





وأضاف أن رونالدو سعيد للغاية بالتواجد معهم هناك في كل مباراة، وأنه شرف للفريق أن يحصل على لاعب مثله.





وعن تألق رونالدو أمام منتخب إسبانيا وتسجيل ثلاثة أهداف، قال بيبي "بالنسبة لي لا يوجد شئ جديد، أعني أنه لعب مباراة رائعة، ومن المهم جدا حقيقة أنه متواضع للغاية في الملعب ويعمل لمساعدة الفريق".





وتابع بيبي: "نحن سعداء جدا به وأدائه وأداء جميع اللاعبين الآخرين. نحن نعمل من أجل هدف واحد وهو تشريف بلادنا والقميص".



