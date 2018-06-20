كبسة الدجاج بمذاق مختلف وفي دقائق معدودة

حضرى كبسة الدجاج بطعم ومذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحى فى دقائق معدودة..





المقادير..





5 حبات حبهان

عود قرفة

5 حبات قرنفل

بصلة كبيرة مفرومة

كوب عصير طماطم

دجاجة كبيرة مقطعة 8 قطع

2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ورقة لاورو

1/2 كوب زبيب

مكسرات مقلية

2 2/1 كوب رز بسمتي

5 اكواب مرق لحم

ملح و فلفل و جوزة الطيب و قرفة

1/4 كوب زيت





طريقة التحضير





- ينقع الأرز في ماء بارد ويوضع جانبا وتشوح البصلة في الزيت يضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج.





- تضاف الصلصة وعصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدا ويضاف المرق تدريجيا يغطى الوعاء ويترك الكل على نار متوسطة الى ان ينضج الدجاج ويصفى الارز من الماء ويضاف الى الوعاء مع الزبيب ويغطى الكل.



