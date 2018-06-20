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أخبار العالم

سيل من المياه العكرة يقتل 18 شخصا ويدمر منازل في ساحل العاج

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
رويترز
قالت السلطات في ساحل العاج إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في سيول اجتاحت مدينة أبيدجان العاصمة التجارية للبلاد أمس الثلاثاء بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد خلال الليل.

واجتاح سيل من المياه العكرة المدينة المدارية الواقعة على بحيرة ويقطنها خمسة ملايين نسمة في الساعات الأولى وجرف سيارات ودمر منازل وأدى إلى تقطع السبل بالمئات.

وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني إن المحصلة المؤقتة لعدد القتلى 18 شخصا. وأضافت أنه تم إنقاذ 115 شخصا ونقلهم إلى ملاجئ.

وساحل العاج هي أكبر منتج للكاكاو في العالم وأكبر اقتصاد في غرب أفريقيا، وهي حاليا في موسم الأمطار. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة عليها حتى أواخر يونيو.

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