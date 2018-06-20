سيل من المياه العكرة يقتل 18 شخصا ويدمر منازل في ساحل العاج

قالت السلطات في ساحل العاج إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في سيول اجتاحت مدينة أبيدجان العاصمة التجارية للبلاد أمس الثلاثاء بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد خلال الليل.





واجتاح سيل من المياه العكرة المدينة المدارية الواقعة على بحيرة ويقطنها خمسة ملايين نسمة في الساعات الأولى وجرف سيارات ودمر منازل وأدى إلى تقطع السبل بالمئات.





وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني إن المحصلة المؤقتة لعدد القتلى 18 شخصا. وأضافت أنه تم إنقاذ 115 شخصا ونقلهم إلى ملاجئ.



