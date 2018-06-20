وزير الرياضة: نادي الزمالك مؤسسة عالمية على أرض مصرية.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه "قام بجولة داخل نادي الزمالك قبل مباراة مصر وروسيا فى نهائيات كأس العالم، رافقه فيها المستشار مرتضى منصور وأعضاء من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية".





وأضاف، "صبحي"، أن "مصر كبيرة بمؤسستي الأهلى والزمالك ويجب المحافظة عليهما من الدولة وتوفير الدعم الكامل لهما لأنهما من يسيرا الرياضة المصرية فى الداخل والخارج".



