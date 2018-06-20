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كأس العالم

وزير الرياضة: نادي الزمالك مؤسسة عالمية على أرض مصرية.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:37 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه "قام بجولة داخل نادي الزمالك قبل مباراة مصر وروسيا فى نهائيات كأس العالم، رافقه فيها المستشار مرتضى منصور وأعضاء من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية".

وأضاف، "صبحي"، أن "مصر كبيرة بمؤسستي الأهلى والزمالك ويجب المحافظة عليهما من الدولة وتوفير الدعم الكامل لهما لأنهما من يسيرا الرياضة المصرية فى الداخل والخارج".

وأشار إلى أن نادى الزمالك مؤسسة عالمية على أرض مصرية وفيه تطوير غير طبيعي وهناك سلسلة زيارات لباقى الأندية المصرية، منوها أن "لدينا مشاكل كثيرة نحاول جاهدين حلها".

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