ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مراكز الإبداع تستأنف فعالياتها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
تستئأنف مراكز الإبداع، التابعة لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، فعالياتها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بعدد من الأنشطة الثقافية والفنية حتى نهاية الشهر الجاري.

وينظم "بيت العيني"، خلال الفترة من 20 يونيه حتي 30 يونيه، ورشة بعنوان "collection art"، وورشة "أنا متسامح"، وورشة "تصفح عبر الإنترنت"، وورشة "ميما"، وذلك بالتعاون مع وحدة الركن الأخضر بوزارة البيئة، وورشة "كل سبيل الحياة" وهى عبارة عن جولة في أسبلة الغورية بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري، وتبدأ جميع الورش، فى الـ11 صباحًا.

أما قبة الغوري تقدم عروض التنورة خلال أيام، السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع، فى الـ7.30 مساءً، فيما يقدم بيت السحيمي عرض الأراجوز وخيال الظل، في تمام الـ6 مساء الجمعة القادم.

وفى 23 يونيه، يقدم بيت السحيمي أمسية فنية لفرقة "فرجة شو"، التابعة للمركز القومي للمسرح، فى تمام الـ6 مساءً، وفي 24 يونيه، يقدم عرضًا لفرقة النيل للآلآت الشعبية، وذلك في تمام الـ6 مساءً.

أما بيت الست وسيلة ينظم صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك في الـ6 مساءً، ويفتتح قصر الأمير طاز معرض للفنانة الدكتورة نهي محمود، والدكتورة نسمة أبو زيد، في تمام الـ6 مساءً.

وفي 26 يونيه يقدم بيت المعمار المصري محاضرة بعنوان "البيت البيئي" للتوعية فى استهلاك الطاقة للدكتورة مروة دبايح، والمهندس محمد البنجي، وذلك في الـ6 مساءً. 

ويقدم بيت السحيمي عرض الأراجوز وخيال الظل، فى 29 يونيه، وذلك في تمام الـ6 مساءً، أما 30 يونيه تحتفل فرقة مزمار النيل مع رانجو سوداني، التابعة للمركز القومي للمسرح، بعرض فني، في تمام الـ6 مساءً.

ترشيحاتنا

السخرية والواقعية تسيطران على السوشيال ميديا بعد هزيمة مصر من روسيا

مفاجأة.. استبعاد عصام الحضري من معسكر المنتخب بعد مواجهة روسيا

رابط مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر

صدى البلد يحذر موقعي رصد والعربي من فبركة الفيديوهات

تشيرشيف رجل مباراة روسيا ومصر

حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ليفربول الإنجليزي يحتفل بأول أهداف صلاح في مونديال روسيا

بث مباشر مصر وروسيا | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

كوبر: منتخب روسيا لن يذهب بعيدا في كأس العالم

ضياء السيد: سقوط المنتخب مع كوبر أمر طبيعي

إبراهيم عبد الجواد يفتح النار على منتخب مصر بعد الهزيمة من روسيا

شوبير: هدف روسيا الثاني في منتخب مصر دمه تقيل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو
حسام حسن: الجيل الحالي من لاعبي المنتخب أمامه فرصة.. فيديو
تعليق ناري من حسام حسن على أداء كوبر في مباراة مصر وروسيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟