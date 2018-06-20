مراكز الإبداع تستأنف فعالياتها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر

تستئأنف مراكز الإبداع، التابعة لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، فعالياتها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بعدد من الأنشطة الثقافية والفنية حتى نهاية الشهر الجاري.





وينظم "بيت العيني"، خلال الفترة من 20 يونيه حتي 30 يونيه، ورشة بعنوان "collection art"، وورشة "أنا متسامح"، وورشة "تصفح عبر الإنترنت"، وورشة "ميما"، وذلك بالتعاون مع وحدة الركن الأخضر بوزارة البيئة، وورشة "كل سبيل الحياة" وهى عبارة عن جولة في أسبلة الغورية بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري، وتبدأ جميع الورش، فى الـ11 صباحًا.





أما قبة الغوري تقدم عروض التنورة خلال أيام، السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع، فى الـ7.30 مساءً، فيما يقدم بيت السحيمي عرض الأراجوز وخيال الظل، في تمام الـ6 مساء الجمعة القادم.





وفى 23 يونيه، يقدم بيت السحيمي أمسية فنية لفرقة "فرجة شو"، التابعة للمركز القومي للمسرح، فى تمام الـ6 مساءً، وفي 24 يونيه، يقدم عرضًا لفرقة النيل للآلآت الشعبية، وذلك في تمام الـ6 مساءً.





أما بيت الست وسيلة ينظم صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك في الـ6 مساءً، ويفتتح قصر الأمير طاز معرض للفنانة الدكتورة نهي محمود، والدكتورة نسمة أبو زيد، في تمام الـ6 مساءً.





وفي 26 يونيه يقدم بيت المعمار المصري محاضرة بعنوان "البيت البيئي" للتوعية فى استهلاك الطاقة للدكتورة مروة دبايح، والمهندس محمد البنجي، وذلك في الـ6 مساءً.



