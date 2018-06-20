الحضري يعقد مؤتمرا صحفيا بعد آخر مباراة للمنتخب بالمونديال

أعرب الكابتن عصام الحضري، قائد منتخب مصر، عن الحزن لتلقي الخسارة، مساء الثلاثاء، أمام المنتخب الروسي، وقال "إننا نكرر الاعتذار لكل المصريين فلا يوجد أي لاعب يرغب في الخسارة ولكن غاب عنا التوفيق ولم نتمكن من إسعاد جماهيرنا".





وأضاف الحضري، في تصريح للصحفيين، الليلة، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء مشاركة المنتخب في مونديال روسيا.





من جانبه، قال الكابتن ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق، "الجماهير المصرية تشعر بالحزن لأنها كانت ترغب في الوصول إلى أبعد مدى في المونديال، ولكن بالنسبة للخبراء في كرة القدم نعلم تماما أن كرة القدم دفاع وهجوم والجهاز الفني للمنتخب نجح في تطوير الأداء الدفاعي وكان يجب تطوير الأداء الجماعي الهجومي، وهذا العنصر افتقده المنتخب، ولذلك لم أشعر بالمفاجأة من نتائج المنتخب في المونديال".





وأكد السيد، أهمية التركيز في الوقت الحالي على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة على السعودية، وتجنب أي تفكير في توجيه انتقادات للجهاز الفني، وبعد مباراة السعودية نقوم بتحليل أداء المنتخب المصري، ومناقشة الجهاز الفني بقيادة كوبر بدون انفعال، ولابد من توجيه الشكر للاعبين والجهاز على جهودهم.





وشدد ضياء السيد، على ضرورة التكاتف والتعاون بين أعضاء اتحاد الكرة لدعم المنتخب والجهاز والنجوم في الوقت الحالي، وتجنب أي قرارات انفعالية وبعد العودة من روسيا نفكر في كل العوامل بهدوء.



