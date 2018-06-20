ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الحضري يعقد مؤتمرا صحفيا بعد آخر مباراة للمنتخب بالمونديال

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعرب الكابتن عصام الحضري، قائد منتخب مصر، عن الحزن لتلقي الخسارة، مساء الثلاثاء، أمام المنتخب الروسي، وقال "إننا نكرر الاعتذار لكل المصريين فلا يوجد أي لاعب يرغب في الخسارة ولكن غاب عنا التوفيق ولم نتمكن من إسعاد جماهيرنا".

وأضاف الحضري، في تصريح للصحفيين، الليلة، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء مشاركة المنتخب في مونديال روسيا.

من جانبه، قال الكابتن ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق، "الجماهير المصرية تشعر بالحزن لأنها كانت ترغب في الوصول إلى أبعد مدى في المونديال، ولكن بالنسبة للخبراء في كرة القدم نعلم تماما أن كرة القدم دفاع وهجوم والجهاز الفني للمنتخب نجح في تطوير الأداء الدفاعي وكان يجب تطوير الأداء الجماعي الهجومي، وهذا العنصر افتقده المنتخب، ولذلك لم أشعر بالمفاجأة من نتائج المنتخب في المونديال".

وأكد السيد، أهمية التركيز في الوقت الحالي على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة على السعودية، وتجنب أي تفكير في توجيه انتقادات للجهاز الفني، وبعد مباراة السعودية نقوم بتحليل أداء المنتخب المصري، ومناقشة الجهاز الفني بقيادة كوبر بدون انفعال، ولابد من توجيه الشكر للاعبين والجهاز على جهودهم.

وشدد ضياء السيد، على ضرورة التكاتف والتعاون بين أعضاء اتحاد الكرة لدعم المنتخب والجهاز والنجوم في الوقت الحالي، وتجنب أي قرارات انفعالية وبعد العودة من روسيا نفكر في كل العوامل بهدوء.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الإسبانية، في تقرير لها، حول مباراة مصر وروسيا في المونديال، "تمكن نجم منتخب مصر محمد صلاح أخيرا من الظهور في المونديال وتسجيل هدف في شباك روسيا من ركلة جزاء، لكنه كان هدفا شرفيا، بعد أن استقبلت الشباك المصرية ثلاثة أهداف".

موضوعات متعلقة

صحيفة إسبانية: رقم تاريخي ينتظر الحضري في مونديال روسيا

الشناوي: أشكر كل من يساندنا وسنقدم الأفضل فى المباراة القادمة

حسام حسن يكشف المسئول الأول عن فشل المنتخب في المونديال.. فيديو

عصام الحضري بعد خسارة روسيا: إحنا آسفين للشعب المصري

ضياء السيد: سقوط المنتخب مع كوبر أمر طبيعي

ترشيحاتنا

حسام حسن:هذا اللاعب افتقده منتخب مصر في المونديال.. فيديو

هنيدي ساخرا من هدف روسيا: العقدة اتفكت وجبنا جون في نفسنا

حسام حسن يكشف المسئول الأول عن فشل المنتخب في المونديال.. فيديو

رابط مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر

ضياء السيد: سقوط المنتخب مع كوبر أمر طبيعي

مباراة مصر وروسيا .. دزيزيا يسجل الهدف الثالث فى مرمى الفراعنة

الحضري يعقد مؤتمرا صحفيا بعد آخر مباراة للمنتخب بالمونديال

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

عاجل.. انطلاق مباراة مصر وروسيا بث مباشر

حدث نادر وهدف منتظر أبرز اللقطات في سقوط منتخب مصر أمام روسيا

صدى البلد يحذر موقعي رصد والعربي من فبركة الفيديوهات

ليفربول الإنجليزي يحتفل بأول أهداف صلاح في مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو
حسام حسن: الجيل الحالي من لاعبي المنتخب أمامه فرصة.. فيديو
تعليق ناري من حسام حسن على أداء كوبر في مباراة مصر وروسيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟