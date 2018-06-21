ننشر مواعيد انتخابات نقابة المعلمين

قال خلف الزناتي، القائم بأعمال نقيب عام المعلمين، إنه من المقرر أن تعلن اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على إجراء انتخابات النقابة على كل المستويات "اللجان النقابية _ النقابات الفرعية _ النقابة العامة"، موعد فتح باب الترشح بالانتخابات في غضون الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من إعداد كشوف الناخبين.





وأوضح "الزناتي"، فى تصريحات لـ"صدي البلد"، أن اللجنة القضائية بدأت فى إجراء حصر لأعضاء الجمعية العمومية بكافة اللجان النقابية والنقابات الفرعية ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، حيث تمت مخاطبتهم جميعًا في شهر مارس الماضي لإعداد قوائم بأعضاء الجمعيات العمومية، وإخطار اللجنة بهم، تمهيدًا لإجراء الانتخابات.





ولفت القائم بأعمال نقيب المعلمين، إلي أن انتخابات "اللجان النقابية" سوف تعقد فى فبراير المقبل من العام 2019 أما "النقابات الفرعية" ستكون في مارس المقبل من نفس العام وبعدها بـ6 أشهر "النقابة العامة"؛ وذلك طبقًا للمواعيد القانونية التي نص عليها قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969.