وداعاً لاسمرار البشرة مع خليط الليمون وزيت اللوز

إذا كنت تعانين من اسمرار البشرة على الرغم من استخدام كريمات التفتيح والوصفات بسبب التعرض للشمس.. موقع برايت سايت الطبي كشف عن وصفة تعطيك النتائج المرجوة، وذلك لأنها تحتوي على الليمون، لأن الأحماض يمكنها أن تعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال، بالإضافة إلى احتوائها على زيت اللوز أيضا والمعروف بفوائده للبشرة، وأنه مرطب فعال، ويساعد على توحيد لون البشرة..





مكونات الوصفة:





عصير ٢ ليمونة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.





طريقة التحضير:





يتم خلط المكونات مع بعضهم البعض.





طريقة الاستخدام:





١- باستخدام قطنة قومي بغمسها في الخليط، وقومي بتدليك وجهك ورقبتك باتجاه عمودي، على أن يتم التركيز على المناطق الغامقة، واتركيه طوال الليل.



