نادي كفر الشيخ يعلن مواعيد اختبارات قطاع الناشئين

أعلن نادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة أشرف أبو حليمة، رئيس النادي، اليوم، عن بدء اختبارات قطاع الناشئين لموسم 2018 – 2019، وذلك من مواليد 1999م حتى 2004م، ابتداءً من السبت المقبل وحتى الخميس 28 يونيو بالملعب الفرعي بإستاد كفر الشيخ الرياضي.





وقال حمادة السقا، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على قطاع الناشئين، إن سحب استمارات الاختبارات من خلال مدير عام النادي الكابتن أسامة سليمان يوميًا حتى نهاية فترة الاختبارات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق لدعم النادي في المراحل السنية المختلفة.





وأضاف مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على قطاع الناشئين، أن الاختبارات سوف تُجرى تحت إشراف المديرين الفنيين لقطاعي البراعم والناشئين بالنادي ، لافتًا إلى أنه سيتم قيد اللاعبين بعد اجتياز الاختبارات في صفوف النادي، وسيحصل اللاعبون المختارون علي أنظمة تدريبية على أعلى مستوى طوال فترة قيدهم بالنادي.



