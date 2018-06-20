ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نادي كفر الشيخ يعلن مواعيد اختبارات قطاع الناشئين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن نادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة أشرف أبو حليمة، رئيس النادي، اليوم، عن بدء اختبارات قطاع الناشئين لموسم 2018 – 2019، وذلك من مواليد 1999م حتى 2004م، ابتداءً من السبت المقبل وحتى الخميس 28 يونيو بالملعب الفرعي بإستاد كفر الشيخ الرياضي.

وقال حمادة السقا، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على قطاع الناشئين، إن سحب استمارات الاختبارات من خلال مدير عام النادي الكابتن أسامة سليمان يوميًا حتى نهاية فترة الاختبارات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق لدعم النادي في المراحل السنية المختلفة.

وأضاف مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على قطاع الناشئين، أن الاختبارات سوف تُجرى تحت إشراف المديرين الفنيين لقطاعي البراعم والناشئين بالنادي ، لافتًا إلى أنه سيتم قيد اللاعبين بعد اجتياز الاختبارات في صفوف النادي، وسيحصل اللاعبون المختارون علي أنظمة تدريبية على أعلى مستوى طوال فترة قيدهم بالنادي.

جدير بالذكر أن هذه الاختبارات تجرى تحت إشراف الدكتور شريف طه، وكيل كلية التربية الرياضية، ومدير النشاط الرياضي بنادي كفر الشيخ الرياضي، والكابتن أشرف طلحة، مدير قطاع الناشئين.

ترشيحاتنا

شوبير: كسبنا الشناوي وألف شكر للحضري.. فيديو

تعليق مؤثر من جدو بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

أمير طعيمة يرد على منتقدي أحمد فتحي برسالة نارية

صدى البلد يحذر موقعي رصد والعربي من فبركة الفيديوهات

أول تعليق من هيكتور كوبر بعد توديع منتخب مصر المونديال

حسام غالى يعلق على هزيمة منتخب مصر من روسيا وهدف أحمد فتحى

نبيل الحلفاوي بعد سفر الفنانين لروسيا: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

شاهد.. لحظة خروج جماهير مصر وروسيا من استاد كريستوفسكي

بالأرقام.. إحصائيات الدور الأول من بطولة كأس العالم بروسيا

ليفربول الإنجليزي يحتفل بأول أهداف صلاح في مونديال روسيا

خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

إبراهيم عبد الجواد يفتح النار على منتخب مصر بعد الهزيمة من روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو
شوبير: أعلم شخصا باع ذهب زوجته لتشجيع مصر في روسيا.. فيديو
شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟