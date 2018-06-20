مشروب يحارب الطقس الحار

كشفت الشيف إلهام فتحى عن مشروب لذيذ غنى بالألياف يساعد على منحك الشبع والترطيب للجسم فى الطقس الحار.. إليك سموزى الزبادى والفراولة الغنى بالفوائد الصحية وكل ما تحتاجين لإعداده وتقديمه..





المقادير

3 حبات فراولة كبيرة الحجم مجمدة

مكعبات ثلج

ماء

1 حبة موز متوسطة الحجم مجمدة

1/4 كوب من الزبادي





طريقة التحضير

ضع أولًا مكعبات الثلج ثم كسرها في الخلاط وأضف الماء علي مكعبات الثلج ثم أضف الموز في الخلاط بعد تقطيعه إلي شرائح