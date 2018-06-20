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بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:56 ص
صدى البلد
آية التيجي
ظهرت ابنة خال الأمير هاري، كيتي سبنسر، منذ شهر في حفل زفافه على ميجان ماركل بإطلالة متألقة للغاية، ما جعلها تلفت الانظار من بين كل الحاضرين وتثير جدلا كبيرا بجمالها، حيث ارتدت فستانا أخضر أنيقا وبه ورود جميلة، وهو ما أعطاها إطلالة راقية ومتميزة.

وظهرت كيتي مرة أخرى بإطلالة مميزة في حفل زفاف ابن عمها، وكانت إطلالتها هذه المرة اجمل من السابقة، حيث كانت ممتلئة بالحيوية، وموفقة للغاية، حيث ارتدت فستانا مشجر بالورود ويغلب عليه اللون الأحمر، ويتوسطه حزام باللون الفضي.

واختارت كيتي هذه المرة رفع شعرها إلى الوراء بعمل ذيل حصان، وقد ارتدت قبعة حمراء وعليها ورود كما في الفستان تماما.

ولم تتكلف كيتي في وضع المكياج فقد اختارت مكياجا هادئا يتناسب مع ملامحها وارتدت اكسسورات رقيقة، قرطين من الالماظ مع انسيال باللون الفضي، وكولية بنفس شكل الانسيال، ليتناسب مع إطلالتها ويكملها بشكل انثوي.

وإليكم صورا توضح مدى رقي وجمال إطلالتها ونترك لكم التعليق من منهم الأجمل الإطلالة السابقة ام هذه الإطلالة..
بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر
بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر
بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر
بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر
بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر
بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

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بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

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