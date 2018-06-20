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كأس العالم

مدرب منتخب روسيا: تحكمنا في محمد صلاح.. ومندهش من النتيجة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:06 ص
مدرب روسيا
مدرب روسيا
رحيم يسري
قال المدير الفني لمنتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف إنه "مندهش من تسجيل فريقه ثلاثة أهداف في مرمى مصر في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم".

وأضاف تشيرتشيسوف عقب فوز روسيا على مصر بثلاثة أهداف لهدف، والتأهل منطقيًا إلى ثمن نهائي كأس العالم،: "يبدو الأمر سهلا أمام المتابعين، ولكن مباراتي السعودية ومصر لم تكونا في غاية السهولة على الإطلاق، خاصة مباراة اليوم، أنا مندهش من تسجيل ثلاثة أهداف أمام الفراعنة"، بحسب وكالة سبوتنك الروسية.

وأجاب المدرب الروسي عن سؤال حول النجم المصري محمد صلاح قائلا "تحكمنا في طريقة تحرك محمد صلاح، الفراعنة فقدوا الصبر واستغلينا الفرصة، قلت بالأمس أنني أثق بلاعبي المنتخب كما أثق بنفسي".

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