مدرب منتخب روسيا: تحكمنا في محمد صلاح.. ومندهش من النتيجة

قال المدير الفني لمنتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف إنه "مندهش من تسجيل فريقه ثلاثة أهداف في مرمى مصر في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم".





وأضاف تشيرتشيسوف عقب فوز روسيا على مصر بثلاثة أهداف لهدف، والتأهل منطقيًا إلى ثمن نهائي كأس العالم،: "يبدو الأمر سهلا أمام المتابعين، ولكن مباراتي السعودية ومصر لم تكونا في غاية السهولة على الإطلاق، خاصة مباراة اليوم، أنا مندهش من تسجيل ثلاثة أهداف أمام الفراعنة"، بحسب وكالة سبوتنك الروسية.



