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إطلالة ملكية لـ كارول سماحة في أحدث جلسة تصوير.. صور

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:08 ص
كارول سماحة - صورة
كارول سماحة - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة والمطربة اللبنانية كارول سماحة بفستان اسود ملكي ذا أكمام طويلة في أحدث جلسة تصوير لها، وابهرت متابعيها على الانستجرام بهذه الإطلالة، والذين اشادوا بأنها إطلالة موفقة وراقية للغاية.

فستان كارول كان فريداً من نوعه حيث برع المصمم في منح فستانها شكلا مميزا وراقيا للغاية وإظهاره بشكل ملفت للنظر.

وتميز فستان كارول بانه اسود داكن ومرصع بالمجوهرات باللون السيلفر من منطقة الكتف والتي غطتها بالكامل، ويتوسط الفستان نفس المجوهرات على شكل حزام، بالإضافة إلى الأكمام الطويلة والمصنوعة من الحرير الخفيف.

ولم تتكلف كارول سماحة في وضع المكياج وقد اختارت مكياجا هادئا يتناسب مع ملامحها ورفعت شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان لكي تكمل من إطلالتها.

ولم تتكلف كارول في ارتداء الاكسسوارات فقد اختارت ارتداء قرطين رقيقين مع اسورة بسيطة باللون الذهبي لتتناسب مع إطلالتها الملكية، والرقيقة.

وإليكم الصور والتي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على الانستجرام، وشهدت إعجابا كبير من قبل متابعيها..
إطلالة ملكية لـ كارول سماحة في أحدث جلسة تصوير.. صور
إطلالة ملكية لـ كارول سماحة في أحدث جلسة تصوير.. صور
إطلالة ملكية لـ كارول سماحة في أحدث جلسة تصوير.. صور
إطلالة ملكية لـ كارول سماحة في أحدث جلسة تصوير.. صور

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