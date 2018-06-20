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كأس العالم

اعتذار رسمي من اللجنة المنظمة لكأس العالم لمنتخب السعودية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:30 ص
منتخب السعودية
منتخب السعودية
رحيم يسري
تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتذارا من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2018، وذلك عقب اشتعال النار في جزء من الطائرة الخاصة بالفريق.

ونجت طائرة منتخب السعودية من كارثة خلال طريقها من مدينة سان بطرسبورج الى مدينة روستوف الروسية.

وأكدت اللجنة المنظمة في خطاب بعثته إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد الطائرة نهائيا من نقل بعثة المنتخب السعودي وكل الفرق المشاركة في البطولة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأرفقت اللجنة المنظمة المحلية في خطابها بيانا من منظمة الطيران المدني في روسيا أكدت فيه أن ما حدث لم يكن سوى ملاحظة ظهور ألسنة اللهب في الجناح الأيمن عند الهبوط، ولم تستدعِ الحالة الهبوط الاضطراري.

يذكر أن شركة طيران روسيا، قد ذكرت أن عطل الطائرة التي تقل المنتخب السعودي كان سببه دخول طائر في أحد المحركات وليس لسبب تقني.

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