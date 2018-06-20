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اقتصاد

اتحاد المستثمرين يجتمع اليوم لبحث سبل دعم الاقتصاد المصرى

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:34 ص
صدى البلد
علياء فوزى

يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اجتماعا مجلس إدارة اليوم الاربعاء، برئاسة محمد فريد خميس وبحضور الدكتور محمد خميس شعبان امين عام الاتحاد وعدد من اعضاء المكتب التنفيذى.

ويناقش الاتحاد التشكيل الحكومى الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وسبل دعم الحكومة وتقديم روشتة الاتحاد لتحقيق أهداف التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى و رفع نسبة النمو الصناعى فى الناتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية داخل الاسواق العالمية لخفض عجز الميزان التجارى لصالح مصر.

وادت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اليمين الدستورى امام الرئيس عبد الفتاح السيسى الاسبوع الماضى،وذلك خلفا للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.

وقدم الاتحاد خلال السنوات الماضية عدد من الدراسات لتحسين المناخ الاستثمارى للبلاد وضبط الموازنة العامة بفرض ضريبة تصاعدية على رجال الصناعة.

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