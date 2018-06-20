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أخبار العالم

ترشيح روسيا لمجلس حقوق الإنسان عقب انسحاب أمريكا بساعات

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
رحيم يسري
قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن "بلاده تقدمت بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من عام 2021- 2023 ، وذلك عقب انسحاب أمريكا من المجلس بساعات قليلة".

وأوضح فيودور ستيسوفسكي، السكرتير الصحفي للبعثة أن روسيا ستواصل عملها البناء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، مضيفا " لهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام 2021 — 2023".

وكانت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الدولي قد انتهت في ديسمبر 2016 ، وبتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس العام لم يعاد انتخابها للمجلس مرة أخرى.

وكانت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد أعلنت انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان الدولي،أمس الثلاثاء، .

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