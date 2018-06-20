ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء عن انخفاض مخزونات الخام بأمريكا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بدعم من إعلان معهد البترول الأمريكي عن انخفاض في مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة.



وجاء في التقرير الأسبوعي للمعهد أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بواقع ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو إلى 430.6 مليون برميل.



وعلى أثر ذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 75.30 دولار للبرميل في الساعة 0008 بتوقيت جرينتش عن آخر إغلاق.



وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.4 في المئة لتسجل 65.34 دولار للبرميل.



ويلقي اجتماع لأوبك وحلفائها يوم الجمعة في فيينا بظلاله على الأسواق. ومن المتوقع أن يتخذوا قرارا خلال الاجتماعات بشأن ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج العالمي، وإلى أي مدى ستكون الزيادة. ويكبح هؤلاء الإنتاج منذ 2017.



بيد أن إيران قالت إن من غير المرجح أن تتوصل أوبك إلى اتفاق حول إنتاج النفط هذا الأسبوع، لتفتح بذلك الباب أمام صدام مع السعودية وروسيا اللتين تدفعان باتجاه زيادة الإمدادات.