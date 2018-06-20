ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية والتصدي لعدة صواريخ

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:51 ص
منظومة القبة الحديدية
منظومة القبة الحديدية تعترض صواريخ
رحيم يسري
دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات إياد مردخاي، نتيف عتسيراه، كسوفيم، ونيريم، وتصدت القبة الحديدية لعدة صواريخ أطلقت من المناطق الشمالية لقطاع غزة، باتجاه الأراضي المحتلة، بحسب راديو فرنسا الدولي.

وسمع دوي انفجارات ضخمة في المناطق الشمالية لقطاع غزة، ناجمة عن اعتراض القبة الحديدة لعدد من الصواريخ ، ونشرت وسائل إعلامية صورا ذكرت أنها صورا لصواريخ منظومة القبة الحديدية التي اطلقها قوات الاحتلال للتصدي لتلك الصواريخ. 

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد قصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز اف.16 استهدفت بصاروخين على الأقل موقعا للمقاومة غرب مدينة رفح جنوبى القطاع، ما أدى لاندلاع حريق فى المكان.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "قامت مقاتلات حربية الليلة باستهداف ثلاثة أهداف إرهابية داخل مجمع عسكري تابعة لمنظمة حماس الإرهابية جنوب قطاع غزة وذلك ردًّا على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

ترشيحاتنا

تشيرشيف يزاحم رونالدو على صدارة هدافي كأس العالم

بالأرقام.. إحصائيات الدور الأول من بطولة كأس العالم بروسيا

ضياء السيد: سقوط المنتخب مع كوبر أمر طبيعي

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

حسام غالى يعلق على هزيمة منتخب مصر من روسيا وهدف أحمد فتحى

ريال مدريد يدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن يكشف المسئول الأول عن فشل المنتخب في المونديال.. فيديو

كوبر يفجر مفاجأة حول رحيله بعد خسارة منتخب مصر أمام روسيا

حسام حسن: لن أتردد في الموافقة على تدريب منتخب مصر .. فيديو

شوبير: كسبنا الشناوي وألف شكر للحضري.. فيديو

حدث نادر وهدف منتظر أبرز اللقطات في سقوط منتخب مصر أمام روسيا

شوبير: أعلم شخصا باع ذهب زوجته لتشجيع مصر في روسيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو
شوبير: أعلم شخصا باع ذهب زوجته لتشجيع مصر في روسيا.. فيديو
شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟