صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية والتصدي لعدة صواريخ

دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.





وأفاد الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات إياد مردخاي، نتيف عتسيراه، كسوفيم، ونيريم، وتصدت القبة الحديدية لعدة صواريخ أطلقت من المناطق الشمالية لقطاع غزة، باتجاه الأراضي المحتلة، بحسب راديو فرنسا الدولي.





وسمع دوي انفجارات ضخمة في المناطق الشمالية لقطاع غزة، ناجمة عن اعتراض القبة الحديدة لعدد من الصواريخ ، ونشرت وسائل إعلامية صورا ذكرت أنها صورا لصواريخ منظومة القبة الحديدية التي اطلقها قوات الاحتلال للتصدي لتلك الصواريخ.





وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد قصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز اف.16 استهدفت بصاروخين على الأقل موقعا للمقاومة غرب مدينة رفح جنوبى القطاع، ما أدى لاندلاع حريق فى المكان.



