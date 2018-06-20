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أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تستهدف 25 موقعاً تابعاً لحركة حماس في غزة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
رويترز
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت 25 موقعا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعدما أطلق نشطاء صواريخ وقذائف مورتر على إسرائيل.

وذكر سكان أن اثنين من رجال الأمن في حماس تعرضا لإصابات طفيفة في إحدى الضربات الجوية بجنوب قطاع غزة. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في إسرائيل.

وقال الجيش إن صفارات الإنذار من الضربات الجوية دوت وشرعت تطبيقات التحذير على الهواتف دوت في العمل خلال ساعات ما قبل الفجر.

وأضاف أن 30 صاروخا وقذيفة مورتر أطلقت على إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي اعترضت سبعة صواريخ.

وقتل ما لا يقل عن 127 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات جماعية على امتداد حدود غزة منذ 30 مارس في إطار "مسيرة العودة الكبرى".

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