مدبولي يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة.. اليوم

يترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس .





ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية، التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.



