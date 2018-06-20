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ديني

مدبولي يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة.. اليوم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:22 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
يترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس .

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية، التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

كما يستكمل مجلس الوزراء أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة، والتي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلاً عن الإجراءات، التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

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