ليلة هنا وسرور يقترب من المليون فى اليوم الرابع من عرضه

استطاع فيلم " ليلة هنا وسرور " أن يحقق إيرادات متوسطة فى رابع أيام عيد الفطر حيث حقق أمس الثلاثاء 923 ألفا و643 جنيها.



"ليلة هنا وسرور" من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.



وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته تدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوى.