ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ليلة هنا وسرور يقترب من المليون فى اليوم الرابع من عرضه

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:15 م
صدى البلد
سمر سعد
استطاع فيلم " ليلة هنا وسرور " أن يحقق إيرادات متوسطة فى رابع أيام عيد الفطر حيث حقق أمس الثلاثاء 923 ألفا و643 جنيها. 

"ليلة هنا وسرور" من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته تدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوى.

ترشيحاتنا

ريال مدريد يتنازل عن صفقة صلاح بسبب راموس

شاهد..صورة جديدة تجمع عمرو دياب ودينا الشربينى

صحيفة روسية: لغة جسد صلاح أثبتت عدم جاهزيته لمباراة أمس

صحيفة جزائرية: مصر تستغنى عن كوبر بعد مواجهة السعودية

ضاحي خلفان: نظام الحمدين إلى زوال

شوبير: متى سنتعلم من الأخطاء؟.. فيديو

جماهير ليفربول تطالب بعدم مشاركة محمد صلاح في لقاء السعودية

كوفاسيتش يطلب الرحيل عن ريال مدريد

رسالة دعم ومساندة مؤثرة من الأهلي لـ أحمد فتحي

المترو يعلن غلق محطة المرج الجديدة لمدة 5 أشهر

فضيحة جديدة لقطر.. 50 ألف دولار رشوة لوالد المتحدثة باسم ترامب

برزنتيشن ترد على ما أثير بشأن انتقادات تنظيم بعثة المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

حضري رقاق بطعم شهي على طريقة نجلاء الشرشابي
احتفالا بعودتنا لشرب القهوة.. إليكم أكثر من طريقة لتقديمها
الشهاوي: التدريبات المصرية-الإسبانية هدفها تبادل الخبرات..فيديو
شاكر: القانون المصري لا يمنع سرقة الآثار .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟