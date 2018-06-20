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أخبار العالم

إندونيسيا: 180 مفقودا في غرق عبارة في سومطرة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول من وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية لرويترز اليوم الأربعاء إن الوكالة عدَّلت عدد الركاب المفقودين بعد غرق عبارة في بحيرة توبا السياحية في جزيرة سومطرة هذا الأسبوع إلى 180 مفقودا بدلا من 130 حسب تقدير سابق.

والرقم الجديد لعدد المفقودين يعادل ثلاثة أمثال سعة العبارة. وقال بودياوان رئيس وكالة البحث والإنقاذ ومقرها مدينة ميدان إنه تم إنقاذ 18 وانتشال ثلاث جثث مساء يوم الاثنين.

وأضاف بودياوان "حسب المعلومات فإننا نبحث عن 180 شخصا".

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