إندونيسيا: 180 مفقودا في غرق عبارة في سومطرة

قال مسؤول من وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية لرويترز اليوم الأربعاء إن الوكالة عدَّلت عدد الركاب المفقودين بعد غرق عبارة في بحيرة توبا السياحية في جزيرة سومطرة هذا الأسبوع إلى 180 مفقودا بدلا من 130 حسب تقدير سابق.



والرقم الجديد لعدد المفقودين يعادل ثلاثة أمثال سعة العبارة. وقال بودياوان رئيس وكالة البحث والإنقاذ ومقرها مدينة ميدان إنه تم إنقاذ 18 وانتشال ثلاث جثث مساء يوم الاثنين.



وأضاف بودياوان "حسب المعلومات فإننا نبحث عن 180 شخصا".