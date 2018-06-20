ناشطون يتظاهرون ضد وزيرة أمريكية بمطعم مكسيكي

قطع محتجون بصخب أمس الثلاثاء، عشاء وزيرة الأمن الداخلي كريستن نيلسن، في مطعم مكسيكي في واشنطن مرددين هتاف "عار عليك!"، تعبيرًا عن احتجاجهم على سياسة الهجرة التي فصل بموجبها أكثر من 2300 طفل عن آبائهم المهاجرين بطريقة سرية.



وفي تسجيل فيديو مدته حوالى 10 دقائق وضعته منظمة اشتراكية على شبكات تواصل اجتماعي، ظهر ناشطون ينددون صاخبين بسيدة شقراء جالسة أمام مائدة في مطعم، وقد خفضت رأسها في الظل.



ويقول أحد هؤلاء المحتجين: "الوزيرة نيلسن...كيف يمكنكم الاستمتاع بتناول طعام مكسيكي بينما تقومين بإبعاد وسجن عشرات الآلاف من الذين جاءوا لطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة؟".



وردد ناشطو منظمة الاشتراكيون الديموقراطيون في أمريكا" بعد ذلك: "عار عار عار عليك!".



وأوضحت المنظمة في بيان أنها لن تترك وزيرة الأمن الداخلي "تتناول طعامها بسلام وهي التي تأمر موظفيها بانتزاع فتيات صغيرات من أمهاتهن وصبية صغار يبكون من آبائهم".



وأضافت: "هذه الأعمال الوحشية يجب أن تتوقف والذين يتولون القيادة يجب أن يحاسبوا"، مشيرةً إلى أن "عشاء الوزيرة نيلسن قد يكون أُفسد لكن هذا لا يشكل شيئًا بالمقارنة مع الأهوال التي سببتها لعائلات بريئة".



وتواجه كريستن نيلسن ضغوطًا لتبرير سياسة فصل الأطفال عن عائلاتهم المهاجرة سرًا على الحدود.



ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وزيرة الأمن الداخلي، مؤكدًا في تغريدة مساء الثلاثاء، أنها قامت "بعمل رائع" في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل يوم وبدت فيه ممثلة سياسة التشدد الذي تبديه إدارتها في هذا المجال.