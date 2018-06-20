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حوادث

غرق طالبين أثناء الاستحمام في النيل بسوهاج

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:08 ص
غرق طالبين أثناء
غرق طالبين أثناء الاستحمام في النيل - ارشيفيه
إسلام رياض

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب بينما يجري البحث عن آخر بدائرة مركز ساقلته بسوهاج عقب غرقهما أثناء الاستحمام في النيل.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بغرق كلًا من رمضان عبد الرحيم أحمد، 14 عاما طالب، ومروان محمد عبد المعين، 15 عاما طالب ويقيمان بناحية الجلاوية وتم انتشال جثة الأول ونلها لمشرحة المستشفي المركزي بساقلته، بسؤال عم المتوفي الأول ونجل عم المتوفي الثاني عيسي أحمد عبد اللاه، 42 عاما سائق قرر بأنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بنهر النيل ولعدم أجادتهما السباحة غرقا ونفي الشبهة الجنائي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17 أحوال المركز وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

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