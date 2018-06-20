ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 3 في حريق بـ 4 أحواش للماشية بسوهاج

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:09 ص
حريق بـ 4 أحواش للماشية
حريق بـ 4 أحواش للماشية - ارشيفيه
إسلام رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من إخماد حريق في 4 أحواش ماشية بدائرة مركز أخميم بسوهاج وأصيب في الواقعة 3 أشخاص أثناء مشاركتهم في إخماد النيران.

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوبحريق بحوش ملك مينا فتحي شكر، 30 عاما حاصل علي دبلوم - وإمتد الحريق لـ 3 أحواش مجاورة وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، نتج عن الحريق إصابة كلًا من "جميل ثابت القمص،55 عاما عامل"، و"قدريه نصحي حبيب، 50 عاما ربة منزل"، ملاك جميل ثابت 23 عاما عامل" ويقيمون بذات الناحية بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم للمستشفي المركزي.

وتبين أن سبب الحريق حدوث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بحوش الأول وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2531 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.

ترشيحاتنا

مارادونا: الأمور لا تسير بشكل جيد مع المرشحين للقب المونديال

رسمياً.. أرسنال يعلن ثاني صفقاته في الانتقالات الصيفية

كليبر بيبي: رونالدو المتواضع هبة البرتغال

شاهد..صورة جديدة تجمع عمرو دياب ودينا الشربينى

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

أحدث إيرادات أفلام عيد الفطر.. أمير كرارة يواصل الصدارة في حرب كرموز.. ومحمد عادل إمام ثانياً بـ ليلة هنا وسرور.. وخالد يوسف في المركز الأخير مع كارما

تفاصيل لقاء صهر ترامب وملك الأردن حول صفقة القرن

التحالف الدولي: مقتل مسئول بيع النفط والغاز في تنظيم داعش

وزير الشباب: الفرصة متاحة.. ولا صحة لإقالة كوبر.. فيديو

التعليم: تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية في هذه الحالات فقط

حضري سلطة البطاطس على طريقة المطاعم

بعد إعلان زواجهما .. تعرف على فرق العمر بين مي سليم ووليد فواز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

استشاري تغذية يوضح أفضل طريقة لتناول الطعام .. فيديو
التعليم: تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية في هذه الحالات فقط
وزير الشباب: الفرصة متاحة.. ولا صحة لإقالة كوبر.. فيديو
الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري
شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟