إصابة 3 في حريق بـ 4 أحواش للماشية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من إخماد حريق في 4 أحواش ماشية بدائرة مركز أخميم بسوهاج وأصيب في الواقعة 3 أشخاص أثناء مشاركتهم في إخماد النيران.



كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوبحريق بحوش ملك مينا فتحي شكر، 30 عاما حاصل علي دبلوم - وإمتد الحريق لـ 3 أحواش مجاورة وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، نتج عن الحريق إصابة كلًا من "جميل ثابت القمص،55 عاما عامل"، و"قدريه نصحي حبيب، 50 عاما ربة منزل"، ملاك جميل ثابت 23 عاما عامل" ويقيمون بذات الناحية بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم للمستشفي المركزي.



وتبين أن سبب الحريق حدوث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بحوش الأول وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2531 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.

