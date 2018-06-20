ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

للتحلية حضري بسكوت التمر واللوز

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:05 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة تحضير بسكويت الفول مع التمر واللوز


1 و نصف كوب دقيق فول 2 بيض نصف كوب سكر بني نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا نصف ملعقة صغيرة روح اللوز نصف كوب لوز شرائح 3 ملعقة كبيرة تمر مفروم .

طريقة التحضير :

* يخفق البيض مع السكر ويضاف روح اللوز

* يخلط البيكنج باودر مع دقيق الفول ويضاف لخليط البيض والسكر

* تضاف شرائح اللوز والتمر وتخلط جميع المكونات

* يفرد العجين ويشكل بالقطاعات المطلوبة

* يرص في صينية فرن مجهز بورق الزبدة

* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة

ترشيحاتنا

القحطاني: السعودية تبث مباريات كأس العالم مجانا للعرب قريبا

حكم إماراتي يدير مباراة فرنسا وبيرو

أمير كرارة: أحمد فتحي أحسن لاعب في مصر

شاهد.. رد قوي من شريف منير على مهاجمي سفر الفنانين إلى روسيا

الجبلاية تنجح فى حل أزمة 80 مشجعا بلقاء مصر وروسيا

رشا مهدي ترد بقوة على مهاجمي الفنانين المسافرين لروسيا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

كوفاسيتش يطلب الرحيل عن ريال مدريد

شاهد..لحظة ابتلاع ثقب أسود لنجم فى الفضاء

كوبر: سأرحل فورا عن تدريب مصر لو طلب المسؤولون ذلك

مجلس الوزراء يوافق على تقسيمات جديدة بالجهاز الإداري للدولة

كريستيانو رونالدو يستعيد صدارة هدافي المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين مثيرة لنيكول كيدمان

البحيرة تستقبل 50 سائحا إيطاليا لزيارة مسار العائلة المقدسة..فيديو وصور

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

فيديو

هيئة المترو تكشف حقيقة إغلاق محطة المرج الجديدة.. فيديو
كرستيانو رونالدو يفاجئ المغرب بهدف مبكر..فيديو
التضامن: غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد للحجاج.. فيديو
بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة البرتغال والمغرب الان مباشر الاسطورة الان
نائب: مستعدون لرفع العلاوات حتى 20%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟