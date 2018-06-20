للتحلية حضري بسكوت التمر واللوز

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة تحضير بسكويت الفول مع التمر واللوز





1 و نصف كوب دقيق فول 2 بيض نصف كوب سكر بني نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا نصف ملعقة صغيرة روح اللوز نصف كوب لوز شرائح 3 ملعقة كبيرة تمر مفروم .



طريقة التحضير :



* يخفق البيض مع السكر ويضاف روح اللوز



* يخلط البيكنج باودر مع دقيق الفول ويضاف لخليط البيض والسكر



* تضاف شرائح اللوز والتمر وتخلط جميع المكونات



* يفرد العجين ويشكل بالقطاعات المطلوبة



* يرص في صينية فرن مجهز بورق الزبدة



* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة