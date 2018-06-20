للتحلية حضري بسكوت التمر واللوز
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:05 م
صورة أرشفية
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة تحضير بسكويت الفول مع التمر واللوز
1 و نصف كوب دقيق فول 2 بيض نصف كوب سكر بني نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا نصف ملعقة صغيرة روح اللوز نصف كوب لوز شرائح 3 ملعقة كبيرة تمر مفروم .
طريقة التحضير :
* يخفق البيض مع السكر ويضاف روح اللوز
* يخلط البيكنج باودر مع دقيق الفول ويضاف لخليط البيض والسكر
* تضاف شرائح اللوز والتمر وتخلط جميع المكونات
* يفرد العجين ويشكل بالقطاعات المطلوبة
* يرص في صينية فرن مجهز بورق الزبدة
* يخبز على حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة