قوات التحالف العربي تنزع مئات الألغام في مديرية باقم شمالي صعدة

تمكنت القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من نزع مئات الألغام الأرضية المتنوعة بمديرية باقم شمالي محافظة "صعدة" شمالي اليمن علي الحدود السعودية الجنوبية.



وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء أن القوات تمكنت كذلك من نزع العديد من العبوات المبتكرة في عدد من المناطق المختلفة أثناء تقدم العمليات العسكرية في المديرية ، كانت الميليشيا الحوثية قد زرعتها في أماكن متفرقة بالمديرية كالقرى والبيوت والمزارع وبالقرب من آبار المائية مما يعرض المدنيين لخطر الألغام وخصوصًا الأطفال والنساء.



واعتبرت القوات المشتركة أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية بتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

وكان قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، العميد الركن عبد السلام الشحي قد أعلن أن خسائر الحوثيين من القتلى تقدر بالمئات منذ انطلاق المعارك، مشيرا إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا في صفوف الميليشيات الحوثية و87 أسيرا في الحديدة يوم تحرير المطار.