ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قوات التحالف العربي تنزع مئات الألغام في مديرية باقم شمالي صعدة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
تمكنت القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من نزع مئات الألغام الأرضية المتنوعة بمديرية باقم شمالي محافظة "صعدة" شمالي اليمن علي الحدود السعودية الجنوبية.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء أن القوات تمكنت كذلك من نزع العديد من العبوات المبتكرة في عدد من المناطق المختلفة أثناء تقدم العمليات العسكرية في المديرية ، كانت الميليشيا الحوثية قد زرعتها في أماكن متفرقة بالمديرية كالقرى والبيوت والمزارع وبالقرب من آبار المائية مما يعرض المدنيين لخطر الألغام وخصوصًا الأطفال والنساء.

واعتبرت القوات المشتركة أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية بتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.
وكان قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، العميد الركن عبد السلام الشحي قد أعلن أن خسائر الحوثيين من القتلى تقدر بالمئات منذ انطلاق المعارك، مشيرا إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا في صفوف الميليشيات الحوثية و87 أسيرا في الحديدة يوم تحرير المطار.

ترشيحاتنا

ظهير منتخب روسيا: نجحنا في الحد من خطورة محمد صلاح

اليوم.. استقبال أول أفواج مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

حبس 3 عاطلين سرقوا سفرة من فيلا بالشروق

التعليم: تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية في هذه الحالات فقط

التحالف الدولي: مقتل مسئول بيع النفط والغاز في تنظيم داعش

حضري سلطة البطاطس على طريقة المطاعم

مدرب منتخب روسيا: تحكمنا في محمد صلاح.. ومندهش من النتيجة

أمير كرارة: أحمد فتحي أحسن لاعب في مصر

رسمياً.. أرسنال يعلن ثاني صفقاته في الانتقالات الصيفية

مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بنيكاراجوا احتجاجا على خفض المعاشات

بعد 17 عاماً.. قائد أرسنال يعلن رحيله عن النادي لهذه الأسباب

الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

استشاري تغذية يوضح أفضل طريقة لتناول الطعام .. فيديو
التعليم: تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية في هذه الحالات فقط
وزير الشباب: الفرصة متاحة.. ولا صحة لإقالة كوبر.. فيديو
الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري
شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟